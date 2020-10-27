Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağlama nasıl yapılır, yağlama yarifi, yağlama malzemeleri, yağlama hamuru, yağlama iç harcı, yağlama kaç dk pişer, kayseri yağlaması nasıl yapılır, kayseri yağlaması yarifi, en kolay yağlama tarifi, şebit nasıl yapılır, şebit nedir, şebit tarifi, şebit yapımı... Kayseri'nin damaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzeti yağlama özellikle soğuk kış günlerinde kalabalık aileler için sofraların vazgeçilmez yemeklerinden biri olur. Sabır ve emek gerektiren bu tarif yörelere göre ufak tefek farklılar içerse de genel olarak tat ve görüntü olarak birbitine benzer. İnce ince açılan hamurun arasına dökülen eşsiz iç harcı ile kat kat yüklene yağlama yapı olarak pastaya benzer. Peki yağlama malzemeleri neler ve yağlama nasıl yapılır. İşte aşama aşama yağlama tarifi;

1. aşama hamur yapımı/malzemeler:

4 su bardağıun

1/2 su bardağı ılık su

1 su bardağıılık süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığıi nstant maya

1 tatlı kaşığıtoz şeker

2. aşama iç harcı/malzemeler:

350 gram kıyma

3 adet rendelenmiş domates

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 adet soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

Yağlama yapımı: Hamur için gereki malzemeler karıştırılarak yoğurulur ve mayalanmaya bırakılır. Mayalanan hamur ince ince açarak lavaş haline getirip pişirin. İç harcı da ayrı bir tavadan pişirdikten sonra. Pişen lavaşlardan sırasıyla önce pişmiş iç harç ardından üstüne yine lavaş gelecek şekilde kat kat dökerek kapatın. Son olarak kıyılmış maydonuz ve yoğurt ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.