Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakatsiz 4. Bölüm FULL tek PARÇA izle, Sadakatsiz dördüncü bölüm KANALD izle, Sadakatsiz tek parça izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle, Sadakatsiz konusu, Sadakatsiz oyuncu kadrosu, Sadakatsiz izle, kanal d sadakatsiz canlı ! Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi ekranın sevilen isimlerinin yer aldığı dizi ilk bölümü ile gündem konusu olmayı başardı. izleyenlerin büyük ilgisini çeken Sadakatsiz 4. yeni bölümlerini heyecan ve ilgiyle beklenmeye başladı. Her çarşamba izleyenleri hem duygulandıran hem de geren dizinin son bölümü olaylı geçmişti. Asya eşinden beklediği itirafı alamamış ve aldatıldığından emin olmuştu. Artık intikam almaya hazır bir şekilde o da eşi gibi gizli ve sinsi bir oyun oynamaya başladı. Peki bu işin sonu nereye varacak? Bu sorunun cevabını Sadakatsiz yeni bölümde hep birlikte öğreneceğiz. Sadakatsiz 4. bölüm izle, sadakatsiz tek part full hd izle, kanald sadakatasiz izle...

SADAKATSİZ 4. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sadakatsiz 3. bölümde neler oldu?

Volkan'dan boşanma konusunda Ali yüzünden bir türlü karar veremeyen Asya, delil toplama yoluna gidiyor. Avukatıyla görüşen ve eline geçirdiği delillerle mahkemeye çıkmak isteyen Asya, onu yakın markaja alıyor. Peki bu ihanet öyküsünde Asya istediği kanıtlara ulaşabilecek mi?

Öte yandan Asya, Derin’in hamile olduğunu öğrenen Volkan’ın yapacağı seçimi merak eder. Derin ise Volkan’ın kendisini oyaladığını düşünmektedir ve ondan net bir cevap ister. İki kadın arasında sıkışıp kalan Volkan’ın seçimi, herkesin hayatını etkileyecektir.