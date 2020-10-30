Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı oda izle, Kırmızı Oda son bölüm izlee, Kırmızı oda 9. bölüm tek parça/full izle... TV8'in iddialı dizisi Kırmızı oda bu haftada yeni bölümüyle evlerimize konuk olacak. Her hafta reytingleri alt üst eden Kırmızı Oda'dan bu haftada beklenti oldukça büyük. Gerçek hayattan esinlenmiş özel senaryosu ve güçlü kadrosuyla Kırmızı oda oldukça sevilerek takip ediliyor ve araştırılıyor. Öyle ki "Kırmızı oda izle, Kırmızı Oda son bölüm izlee, Kırmızı oda 9. bölüm tek parça/full izle" şeklinde aramalar yapıyor. İşte Kırmızı oda izle, Kırmızı Oda son bölüm izlee, Kırmızı oda 9. bölüm tek parça/full izle ile ilgili detaylar...

KIRMIZI ODA DOKUZUNCU BÖLÜM İZLE

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, ne varsa ‘KIRMIZI ODA’da ortaya çıkacak. İnsan hayatının en derin sırları ‘KIRMIZI ODA’da anlatılacak. Kırmızı Oda, tüm bu insan hikayelerini farklı konuk oyuncu kadrolarıyla ekrana getirecek.Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ‘KIRMIZI ODA’nın ilk bölümünün konukları! İkinci bölümde de karşımıza yeni çıkan konuk isim ise Melisa Sözen olacak...