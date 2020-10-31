Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbo show neden yok? İbo şov neden yayınlanmadı? İbo show 2020 ne zaman yayınlanacak? İbo show yıllar sonra yeniden yayınlanmak üzere ekranlara geliyor. Yıllarca izleyicinin severek ve ilgiyle takip ettiği ibo show sunucu İbrahim Tatlıses'in uğradığı silahlı saldırı sonrası yayından kalkmıştı. Bu akşamdan itibaren Star Tv'de yayınlanması beklenen ibo şov ekranlara gelmedi. İzleyiciler "İbo show neden yok? İbo şov neden yayınlanmadı? İbo show 2020 ne zaman yayınlanacak? " şeklinde arama yaparak neden ibo showun yayınlanmadığını ve ne zaman ekranlarda olacağını araştırıyor. İşte İbo show neden yok? İbo şov neden yayınlanmadı? İbo show 2020 ne zaman yayınlanacak? ve daha fazlasıyla ilgili detaylar...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK

13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra sona eren program 31 Ekim 2020 Cumartesi gecesi geri dönecekti. Star TV'den İBO Show'a dair açıklama geldi. Star TV'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Bu akşam yayınlamayı planladığımız 'İbo Show' programımızın ilk bölümü İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."