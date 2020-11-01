Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor, evinde son şampiyonu ağırlıyor! Süper Lig'in 7. haftasında son 2 maçında galibiyet alan Medipol Başakşehir, ligin iddialı ekiplerinden Konyaspor'a konuk oluyor. Ligin orta sıralarında yer alan iki ekibin mücadelesi merakla bekleniyor. Konya Başakşehir canlı izle, Konyaspor Başakşehir şifresiz canlı skor kaç kaç araştırılıyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli olurken Konyaspor'da Ömer Ali, Musa Çağıran ve ateşi yükselen Ahmet Çalık maç kadrosundan çıkarıldı.

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI OLARAK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçı canlı izlemek için yukarıdaki linkten ücretli üyeliğe başvurabilir veya tg.com.tr'den canlı skor takibi yapabilirsiniz.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Levan, Alper, Miya, Kravets

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, İrfan Can, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son iki müsabakasını kazanarak 7 puana ulaştı. İttifak Holding Konyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılıp, 6 puan elde etti.

Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike, Junior Caiçara ve Uğur Uçar bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte ayrıca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ancak henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu da kadroda yer alamayacak.