Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle, BJK Malatya şifresiz izle... Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar evinde saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Öte yandan MAlatyaspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Ligdeki 5 maçında 2’şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Beşiktaş bu maçı da kazanarak seri yakalamak istiyor. Yeni Malatyaspor ise 2’şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor. Geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Gökhan Töre sakatlığı nedeniyle Beşiktaş formasıyla sahaya çıkamayacak. Beşiktaş Yeni Malatyaspor hangi kanaldan şifreli yayınlanacak merak edenler aynı zamanda BJK Malatya maçı canlı izle, Beşiktaş Malatyaspor maçı canlı izle ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay

Evinde henüz kazanamadı

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park’taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği’ne ise 1-0 mağlup oldu.

De Souza cezalı

Siyah-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

İki maç ceza alan De Souza, cezası nedeniyle 8. haftadaki Gaziantep FK maçında da forma giyemeyecek.

Sakat oyuncuların durumu

Siyah-beyazlı ekipte Yeni Malatyaspor maçı öncesi Atakan Üner ve Ajdin Hasic’in sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Georges-Kevin N’Koudou’nun yarınki maçta görev alması beklenmiyor. Sakatlığı devam eden oyunculardan Gökhan Töre de eski takımı karşısında oynayamayacak.

Mensah dönüyor

Yeni tip koronavirüs karantina süresi tamamlanan Bernard Mensah, takıma katıldı. Mensah, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

Dorukhan Toköz ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa, gelecek haftaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemecek.

İki takım 7. kez karşı karşıya gelecek

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş’ın 4, Yeni Malatyaspor’un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul’da Beşiktaş’ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.