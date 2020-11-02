Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pankek tarifi, Pankek nasıl yapılır? En kolay, en güzel pankek tarifi... Pankek, nişasta bazlı, yumurta, süt ve tereyağı içeren bir bulamaç ile hazırlanan ve genellikle ince ve yuvarlak olan düz bir hamur işi türüdür. Kalbur veya kızartma tavası gibi sıcak ve yağlanmış yüzeylerde pişirilerek hazırlanır. Pratik ve lezzetli olan pankek sıkça tercih edilir. O sebeple internette sık sık Pankek tarifi, Pankek nasıl yapılır? En kolay, en güzel pankek tarifi... gibi aramalar yapılır. Sizde en güzel ve pratik pankek tarifini arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte Pankek tarifi, Pankek nasıl yapılır? En kolay, en güzel pankek tarifi... gibi sorularınızın cevaplarını bulabileceğiniz haberimiz detaylarıyla huzurlarınızda...

PANKEK TARİFİ

MALZEMELER:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Pişirme aşamasında kullanmak için;

sıvı yağ

Servis önerisi:

Kivi, muz, çilek, reçel, bal, çikolata

Kolay Pankek Tarifi Yapılışı

Puf puf kabarmış nefis pankek yapmak için doğru yerdesiniz

PANKEK NASIL YAPILIR?

Pankek yapmak için öncelikle yumurtalar ve şekeri uygun bir karıştırma kabına alarak iyice çırpalım.

Süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave çırpma teli ile çırpalım. Siz dilerseniz mikser ile de çırpabilirsiniz. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamur hazırlayalım.

Teflon ya da yapışmaz bir tavaya az sıvı yağı dökelim, fırça yardımı ile her tarafına dağıtalım. Sıvı yağı az kullanmak pankek yapmanın püf noktalarındandır. Dilerseniz peçete ile de tavaya dağıtabilirsiniz.

1 büyük kaşık hamur dökülerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyelim.

Üzeri göz göz olmaya başlayan pankeklerimizi spatula yardımı ile ters çevirelim. Diğer taraflarını da pişirelim.

Her iki tarafı da pişen pankeklerimizi servis tabağına alalım.

Üzerine pudra şekeri serpilerek zevkinize göre muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürülebilir çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Not: bu ölçüler ile 18-20 adet pankek elde edilir.