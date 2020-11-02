Çukur 101. Bölüm Full Tek Parça İzle (Çukur 4. Sezon 9. Bölüm)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sezon kadrosunu yenileyen fenomen dizi Çukur'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor, Çukur'da ipler geriliyor! Çukur 101. yeni bölümü ile 2 Kasım akşamı ekranlara geldi. Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka gibi önemli isimleri bulunduran dizi Çukur'da bu hafta neler olacak merakla bekleniyordu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları, dizi takipçilerini oldukça heyecanlandırmıştı! Çukur'da bu hafta neler olacak? Çukur'da neler yaşanacak? Çukur Son Bölüm İzle, Çukur 101. Bölüm Full Tek Parça İzle gibi merak edilenleri sizler için derledik.

ÇUKUR 101. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu ve Yamaç hem Cengiz'le baş etmek hem de Çukur'u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek.

ÇUKUR KADROSUNDA BOMBA İSİMLER!

Çukur, 4. sezonda birbirinden ünlü isimleri kadrosuna kattı! İşte güncel Çukur kadrosu;

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Barış arduç, İrem Sak, Mustafa Avkıran ve Suna Yıldızoğlu.