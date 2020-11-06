Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Khimki canlı izle, Fenerbahçe Khimki şifresiz izle, Fenerbahçe Beko euroleague maçı hangi kanalda şifresiz! Fenerbahçe Beko, 6 Kasım'da evinde Rus temsilcisi Khimki'yi ağırlıyor, basketbolseverler heyecanla karşılaşmayı bekliyor. İç sahada alacağı galibiyet ile 3 maç üst üste aldığı mağlubiyetleri bir nebze de olsa unutturmak isteyen sarı lacivertli ekip, karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor.

FENERBAHÇE KHİMKİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TSİ 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz canlı yayınlanacak. Müsabakayı Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.

"İÇ SAHAYI KORUMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Rusya'nın Khimki takımını ağırlayacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başantrenör Kokoskov, Khimki'nin sezon başında yaşadığı sorunlardan kurtulduğunu aktararak, "Şu anda tüm oyuncularını kullanabilir duruma geldiler. Bugün sıralamada bulundukları yer ve aldıkları galibiyet sayısı kesinlikle onların hikayesini anlatmıyor. Birçok tecrübeli isimleri var ve tüm oyuncularına kavuştukları andan itibaren her pozisyonda çok yetenekli isimlere sahipler." ifadelerini kullandı.

Zor bir karşılaşma olacağını vurgulayan Kokoskov, şunları kaydetti:

"Kızılyıldız maçının özellikle ikinci yarısında çok iyiydiler. O karşılaşmayı kazandılar ve şu anda daha moralliler. Biz bu maça odaklanacağız. Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için iç sahayı korumamız gerektiğinin farkındayız."

Sarı-lacivertli oyuncu Melih Mahmutoğlu ise Khimki'nin güçlü bir rakip olduğunu bildiklerini belirterek, "Khimki Moskova çok yetenekli bir takım. Sezonun ilk bölümünü eksik bir kadroyla geçtiler ve bu nedenle birçok kayıp yaşadılar. Ancak onların çok yetenekli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Shved’in liderliğinde hem kısalarda hem de uzunlarda çok değerli oyuncuları var. Skor potansiyeli çok yüksek bir takım." değerlendirmesinde bulundu.