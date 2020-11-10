Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 12 Kasım aktüel ürünler listesi, 12 Kasım 2020 a101'de neler var? a101 indirim kataloğu ürünleri belli oldu. Binlerce ürün içerisinden yüzlerce üründe indirim yapan ve Türkiye'nin neredeyse her noktasındaki vatandaşla ürünleri buluşturan A101'de haftanın ürünleri belli oldu. Bu perşembe a101'de en çok öne çıkan ürün televizyon oldu. HI-LEVEL televizyon 2.999 liradan satışta. A 101 aldın aldın 12 kasım 2020 haftanın indirimleri ürünlerini sizin için derledik. A101 kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte A101 12 Kasım aktüel ürünler tam listesi...

A101 aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimli ürünleri belli oldu, broşür merak eden vatandaşlarla buluştu. 12 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda elektronik ürünlerden gıdaya, temizlik ürünlerinden kıyafete kadar birçok farklı üründe indirim fırsatları yer alıyor.

A101 şubelerinde 12 Kasım 2020'de en dikkat çeken ürün televizyon olacak! 55 ekran Smart Led TV 2.999,00 TL'den, akıllı saat 79.95 TL'den, çamaşır makinesi 1.399,00 TL'den, elektrikli süpürge 479,00 TL'den satışa sunulacak. İşte diğer ürünler...

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. A101 2019’u 9.000 market ile kapatmıştır. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.