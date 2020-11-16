Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 85. bölüm full tek parça izle, Yasak Elma son bölüm tekrar izle, Yasak Elma 86. yeni bölüm fragmanı!​ FOX ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan ve reytinglerde zirve yarışına ortak olan Yasak Elma, 16 Kasım akşamı 85. bölümü ile ekranlara gelecek. Talat Bulut'un veda edeceği bölümde neler olacak, dengeler değişecek mi merakla bekleniyor. Bu hafta neler olacak? Yasak Elma 85. Bölüm Full İzle, Yasak Elma Son Bölüm İzle, Yasak Elma 16 Kasım Son Bölüm Foz İzle...

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YASAK ELMA 85. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.

YASAK ELMA KERİM KİMDİR? (GÖKHAN ALKAN KİMDİR)

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur.

Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Zengin ve Yoksul dizinde Karan karakterine hayat vermektedir. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcudur.