Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yasak Elma'da heyecan dorukta! Son olarak Yıldız ve Şahika'yı şoke edip Ender ile evlendiğini açıklayan Halit, bu hafta da işleri karıştıran isim olacak gibi görünüyor. Yasak Elma 85 bölümde neler olacak merakla bekleniyor, yayınlanan fragman ise heyecanı artırmaya devam ediyor! Yasak Elma 85 bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle gibi konuları araştıranlar dizinin akıbetini merak ediyorlar. İşte detaylar

YASAK ELMA 85 BÖLÜM (YASAK ELMA 86. BÖLÜM FRAGMANI İZLE)

Yasak Elma son bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyecek! Bu bölüme Yıldız ve Şahika birliği damga vuracakmış gibi görülüyor. İki ezeli düşman, Ender'e karşı birlik olup intikam almak istiyorlar ve bu bölümde ellerinden geleni yapacaklar! Peki bunu nasıl başaracaklar?

Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.

YASAK ELMA 85 BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA HALİT ÖLDÜ MÜ, HALİT'İ KİM ÖLDÜRDÜ? KATİL KİM!

Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Şahika, Ender ve Yıldız'ın Halit ile kavga ettiği sahne yer alıyor. Sahnenin sonunda ise Halit merdivenlerden düşüyor ve büyük ihtimalle hayatını kaybediyor. Peki bu üçlü arasından cinayeti işleyen kim? Halit'i kim öldürdü, merdivenden kim itti? Bu sorunun cevabı merakla bekleniyor.

YASAK ELMA YENİ OYUNCULAR 2020! İŞTE KADROYA KATILAN YENİ İSİMLER

Yasak Elma'dan ayrılan oyuncular kadar kadroya dahil olan oyuncular da konuşuluyor. Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın ardından Mert Altınışık da Yasak Elma dizisine dahil oldu. Önceki günlerde Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun da dizide yer alacağı açıklanmıştı. Bu isimlerin hangi karakterler ile diziye dahil olacakları ise henüz belli değil.