Sefirin Kızı 28. Bölüm Neler Oldu? (Seferin Kızı 29. Bölüm Fragmanı İzle)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefirin Kızı diziseverleri ekran başına kilitleyecek yeni bölümü ile bu hafta da Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. Sefirin Kızı 28. bölüm izleyenler 29. yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Seferin Kızı 28 Bölüm Full İzle, Seferin Kızı Tek Parça İzle, Sefirin Kızı 29. Bölüm Fragmanı Star TV! Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tüm detaylar haberimizde!

Başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in yer aldığı dizide son olarak neler yaşanmıştı?... İşte detaylar!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Birçok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayaliyle mutlu olurlar. Artık destan değil normal bir hayat yaşamayı istemektedirler.

Ama Akın’ın cesedi, bu hayallere izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedi bulmak için takiptedirler. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına engel olabilecek mi?

SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.