Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 103. bölüm izle, Çukur 104. bölüm fragmanı! Dördüncü sezonu ile ekranlara gelen Çukur'da heyecan sürüyor. Bu hafta neler olacak merakla bekleyen izleyici, yeni bölüm fragmanını şimdiden merakla bekler durumda! Sincanlı Namık işleri karıştırıyor! Peki Sicanlı Namık kimdir? Çukur 103. bölüm izle, Çukur 104. bölüm fragmanı! Çukur 4. sezon 11. bölüm 16 Kasım akşamı izleyiciyle buluştu! Yamaç zor durumda... Peki haftaya neler olacak?

ÇUKUR 103. BÖLÜM İZLE! (ÇUKUR 104. BÖLÜM FRAGMANI)

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

ÇUKUR 103. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Kubilay Aka gibi önemli isimleri bulunduran dizi Çukur'da bu hafta neler olacak merakla bekleniyordu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları, dizi takipçilerini oldukça heyecanlandırmıştı! Çukur'da bu hafta neler oldu? Çukur'da neler yaşandı?

ÇUKUR SİNCANLI NAMIK KİMDİR?

Çukur’un 16 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 103. yeni bölümüne Sincanlı Namık karakteriyle Yıldırım Şimşek damga vurdu! Sincanlı Namık kimdir, Sincanlı Namık gerçek adı gibi konular izleyici tarafından merak edildi.

Yıldırım Şimşek 1969 yılında Ankara’da dünyaya gelmiş ve 2001 yılında Hiçbir Yerde adlı dizi ile ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Usta oyuncu ilerleyen yıllarda Şimşek, Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma gibi önemli dizilerde yer almıştır.