Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakatsiz 7. izle, Sadakatsiz yedinci bölüm KANALD izle, Sadakatsiz tek parça izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle, Sadakatsiz konusu, Sadakatsiz oyuncu kadrosu, Sadakatsiz izle, kanal d sadakatsiz canlı ! Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi ekranın sevilen isimlerinin yer aldığı dizi ilk bölümü ile gündem konusu olmayı başardı. izleyenlerin büyük ilgisini çeken Sadakatsiz yeni bölüm heyecan ve ilgiyle beklenmeye başladı. Her çarşamba izleyenleri hem duygulandıran hem de geren dizinin son bölümünde Asya sessizce sürdürdüğü intikam planını Derin'in ailesi ile yedikleri yemekte açığa çıkardı. Sosyal medyada da çok konuşulan o intikam sahneleri ve Volkan'ın ortaya çıkan gerçek karşısındaki çaresizliği nihayet 'oh olsun' dedirtti. Peki Asya ve Volkan'ı şimdi neler bekliyor. Volkan seçinimini kimden yana yapacak, Asya'yı yeniden kazanmayı ya da boşanmaktan kaçabilecek mi? Sadakatsiz 7. bölüm izle, sadakatsiz tek part full hd izle, kanald sadakatasiz izle...

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Sadakatsiz Son Bölümde Neler Oldu?

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geldi. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka soktu!

Başta Volkan ve Derin olmak üzere, ona ihanet eden herkesten intikam alan Asya, bundan sonra yoluna oğlu ile devam etme kararı alıyor. Peki gerçeklerin bir anda ortaya çıkması, olayların gidişatını nasıl etkileyecek? Ali, babasının ihanetinden haberdar olacak mı? Volkan'a gelen boşanma protokolünde hangi şartlar yer alacak?