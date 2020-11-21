Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Fenerbahçe canlı takip, şifresiz kanal var mı? Gençlerbirliği FB maçı canlı skor dakika dakika bilgiler tg.com.tr'de sizlerle! Ligde heyecan 9. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Ligin son sıralarında yer alan ve teknik direktör değişikliğine giden Ankara ekibi yükselişe geçmek istiyor ve evinde kazanacağı puanlar ile bunu başlatmak istiyor. Sarı lacivertli deplasman ekibi ise 17 puanla ligin ikinci sırasında yer alıyor. Fenerbahçe şifresiz izleme yöntemi var mı, maç hangi kanalda? Gençlerbirliği FB maçı canlı skor, canlı takip... İşte futbolseverlerin merak ettiği ve araştırdığı detaylar

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibine ve detaylara tg.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

EROL BULUT DALYA DİYECEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek.

Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 8 lig maçında görev aldı. Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 karşılaşmaya çıkmıştı.