Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masumlar Apartmanı 11. yeni Bölüm FULL tek PARÇA izle, Masumlar Apartmanı onbirinci bölüm Trt izle, Masumlar Apartmanı tek parça izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle! TRT1'in yeni dizisi Masumlar Apartmanı kısa sürede farklı konusu ile salı günleri reytinglerde birinci olmayı ve gönüllere taht kurmayı başardı. Takıntı hastalıklıkları nedeniyle evden çıkamayan kız kardeşler ve sorunlu hayatlarının anlatıldığı dizinin son bölümü yine en heyecanlı yerinde sona ermişti. Safiye'nin geçmişte yaşadığı olaylardan kesitlerle harmanlanan son bölümde evlerinin karşına taşınan Neriman'ın müzik öğretmenin kim olduğu merak uyandırmıştı. Safiye'yi çok şaşırtan bu sürpriz kişi kimdi?

Masumlar Apartmanı’na sürpriz oyuncu Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 10. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Safiye'nin evde takıntılarla geçen hayatı değişiyor mu? TRT Masumlar Apartmanı yeni bölüm yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. ve sevilen oyuncu kadrosu ile ilk bölümde izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı. Masumlar Apartmanı YENİ BÖLÜM ile yine sevenlerini ekran başına kilitleyecek. Masumlar Apartmanı 11. Bölüm full izle, masumlar apt tek parça izle, Masumlar Apartmanı TRT yeni bölüm full izle!

MASUMLAR APARTMANI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun içi’ romanından esinlenerek hazırlandı.