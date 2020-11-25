Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakatsiz 8. izle, Sadakatsiz sekizinci bölüm KANALD izle, Sadakatsiz tek parça izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle, Sadakatsiz konusu, Sadakatsiz oyuncu kadrosu, Sadakatsiz izle, kanal d sadakatsiz canlı ! Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi ekranın sevilen isimlerinin yer aldığı dizi ilk bölümü ile gündem konusu olmayı başardı. izleyenlerin büyük ilgisini çeken Sadakatsiz yeni bölüm heyecan ve ilgiyle beklenmeye başladı. Her çarşamba izleyenleri hem duygulandıran hem de geren dizinin son bölümünde Asya sessizce sürdürdüğü intikam planını Derin'in ailesi ile yedikleri yemekte açığa çıkarmıştı. Peki Derin'in ailesi Volkan'ı kabullenecek mi? Evliliği ihanetle biten Asya'nın işinde de Selçuk'un şikayetiyle sarsılmalar yaşanıyor. Geçirdiği zorlu günler bitmeden bir de kariyeri zedelenen Asya hastaneden ayrılıyor. Tüm bunların arasında Ali'de okulda zor zamanlar geçiriyor. İşler iyice karışmışken Sadakatsiz yeni bölümde neler olacağı büyük bir merak konusu. Sadakatsiz 8. bölüm izle, sadakatsiz tek part full hd izle, kanald sadakatasiz izle...

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Sadakatsiz Son Bölümde Neler Oldu?

Sadakatsiz son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan’a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan’ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan’ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birilerini mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?