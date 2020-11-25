Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Mbwana Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü: Samatta'nın tedavisine başlandı
25.11.2020 - 21:12 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 21:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada Samatta'nın tedavisine başlandığı bildirildi.
Etiketler : samatta,fenerbahçe,
748959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/748959.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER