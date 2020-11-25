Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Mbwana Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı. 