Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı oda izle, Kırmızı oda yeni bölüm, Kırmızı oda full tek parça izle, (Kırmızı oda 13. Bölüm izle) TV8'in iddialı yapımı Kırmızı Oda bu hafta yepyeni bölümüyle ekranlarda olacak. İlk bölümden bu yana gerçek hayattan esinlenmiş çarpıcı ve duygu yüklü hikayeleri, etkileyici oyunculuk performanslarıyla izleyenleri kendine bağlayan Kırmızı Oda bu haftada heyecanla bekleniyor. Öyle ki "Kırmızı oda izle, Kırmızı oda yeni bölüm, Kırmızı oda full tek parça izle, (Kırmızı oda 13. Bölüm izle)" internette en sık arananlar arasında... İşte Kırmızı oda izle, Kırmızı oda yeni bölüm, Kırmızı oda full tek parça izle, (Kırmızı oda 13. Bölüm izle) ve daha fazla bilgi sizin için hazırladığımız haberimizde...

KIRMIZI ODA 13. BÖLÜM İZLE

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, ne varsa ‘KIRMIZI ODA’da ortaya çıkacak. İnsan hayatının en derin sırları ‘KIRMIZI ODA’da anlatılacak. Kırmızı Oda, tüm bu insan hikayelerini farklı konuk oyuncu kadrolarıyla ekrana getirecek.Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ‘KIRMIZI ODA’nın ilk bölümünün konukları! İkinci bölümde de karşımıza yeni çıkan konuk isim ise Melisa Sözen olacak...