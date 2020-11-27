Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramo izle, Ramo yeni bölüm, ramo son bölüm, ramo full tek parça izle ( Ramo 22. bölüm izle)... Ramo soluk kesen yeni bölümüyle bu haftada evlerimize konuk olmaya geliyor. Ramo farklı ve özgün senaryosu, sevilen ve usta kadrosuyla yayınlandığı ilk bölümden beri seyirciden tam not almaya devam ediyor. Ramo ve Sibel'in aşkı izleyicinin oldukça sevdiği bir konu halini aldı. Ramo'nun Adana'dan İstanbul'a ulaşan savaşı, mücadelesi ilgi ile takip ediliyor. Öyle ki "Ramo izle, Ramo yeni bölüm, ramo son bölüm, ramo full tek parça izle ( Ramo 22. bölüm izle)" sık sık internette yapılan aramalar arasında. İşte Ramo izle, Ramo yeni bölüm, ramo son bölüm, ramo full tek parça izle ( Ramo 22. bölüm izle) ve daha fazlası huzurlarınızda...

RAMO 21. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 21. BÖLÜM TEKRARI İZLE