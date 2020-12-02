Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakatsiz 9. izle, Sadakatsiz dokuzuncu bölüm KANALD izle, Sadakatsiz tek parça izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle, Sadakatsiz konusu, Sadakatsiz oyuncu kadrosu, Sadakatsiz izle, kanal d sadakatsiz canlı! Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi ekranın sevilen isimlerinin yer aldığı dizi ilk bölümü ile gündem konusu olmayı başardı. izleyenlerin büyük ilgisini çeken Sadakatsiz yeni bölüm heyecan ve ilgiyle beklenmeye başladı. Her çarşamba izleyenleri hem duygulandıran hem de geren dizinin son bölümünde ihanetin intikamını Asya'nın ardından bu sefer de Volkan Asya'dan intikam almak için her fırsatı deniyor. Ali'yi de bu uğurda kullanan Volkan'ın onu Asya'dan alma tehdidi ipleri koparıyor... Çılğına dönen Asya'nın Volkan'ı korkutma planı çığrından çıkınca deliye dönen Volkan Asya'yı pencereye doğru itiyor. Burnu pencereye çarpıp kanlar içinde yerde yatan annesi ve başındaki babasını gören Ali'nin ise şimdi ne yapacağı merak konusu... Sadakatsiz yeni bölümde neler olacağı büyük bir merak konusu. Sadakatsiz 9. bölüm izle, sadakatsiz tek part full hd izle, kanald sadakatasiz izle, sadakatsiz yeni bölüm neden yok, sakatsiz yeni bölüm ne zaman...

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