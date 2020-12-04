Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmızı oda izle, Kırmızı Oda yeni bölüm bölüm izlee, Kırmızı oda 14. bölüm tek parça/full izle... Kırmızı oda sevilen ve usta kadrosu, gerçek hayatlardan uyarlanan senaryosu ile yayınlandığı ilk haftadan itibaren seyircinin büyük beğenisi ve ilgisi ile karşılaştı. Bu haftada kadroya eklenen yeni oyuncu Sevinç Erbulak ve hikayesi oldukça merakla bekleniyor. İnternette sık sıki "Kırmızı oda izle, Kırmızı Oda yeni bölüm bölüm izlee, Kırmızı oda 14. bölüm tek parça/full izle" gibi aramalar yapılıyor. İşte Kırmızı oda izle, Kırmızı Oda yeni bölüm bölüm izlee, Kırmızı oda 14. bölüm tek parça/full izle ve daha fazlası tüm detaylarıyla burada...

KIRMIZI ODA 14. BÖLÜM İZLE

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, ne varsa ‘KIRMIZI ODA’da ortaya çıkacak. İnsan hayatının en derin sırları ‘KIRMIZI ODA’da anlatılacak. Kırmızı Oda, tüm bu insan hikayelerini farklı konuk oyuncu kadrolarıyla ekrana getirecek.Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor.

Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ‘KIRMIZI ODA’nın ilk bölümünün konukları! İkinci bölümde de karşımıza yeni çıkan konuk isim ise Melisa Sözen olacak...