Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO izle, RAMO yeni bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full-Tek Parça İzle, ( Ramo 23. bölüm izle)... RAMO bu haftada her hafta olduğu gibi Cuma akşamlarına heyecan katmaya geliyor. Yayyınlandığı ilk bölümden beri usta ve sevilen kadrosu, farklı senaryosuyla izleyicinin beğenisini tam manasıyla kazanmıştı. Ramo Sibel aşkı seyircinin her hafta heyecanla gelişmelerini beklediği bir hikaye oldu. Öyle ki "RAMO izle, RAMO yeni bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full-Tek Parça İzle, ( Ramo 23. bölüm izle)" gibi aramalar sık sık yapılıyor. İşte RAMO izle, RAMO yeni bölüm İzle, Ramo Son Bölüm Full-Tek Parça İzle, ( Ramo 23. bölüm izle) ve daha fazlası sizin için hazırladığımız haberimizde...

RAMO 23. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 22. BÖLÜM TEKRARI İZLE