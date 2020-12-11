Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RAMO izle, RAMO yeni bölüm İzle, ramo 24. bölüm izle, Ramo Son Bölüm Full-Tek Parça İzle RAMO Show TV, Puhu TV izlee... Ramo iddialı senaryosu ve sevilen usta kadrosuyla bu haftada evlerimize konuk olmaya geliyor. Her hafta yüksek gerilim ve heyecan barındıran bölümleriyle seyirciyi ekrana kitleyen ramo bu haftada aynı etkiyi göstereceğe benziyor. Gerilim ve heyecanın yanı sıra ramo sibel aşkıda izleyicicnin oldukça merak ettiği sahnelerden. Öyle ki internette sık sık RAMO izle, RAMO yeni bölüm İzle, ramo 24. bölüm izle, Ramo Son Bölüm Full-Tek Parça İzle RAMO Show TV, Puhu TV izlee gibi aramalar yapılıyor. İşte RAMO izle, RAMO yeni bölüm İzle, ramo 24. bölüm izle, Ramo Son Bölüm Full-Tek Parça İzle RAMO Show TV, Puhu TV izlee ve daha fazlası tüm detaylarıyla burada...

RAMO 24. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

RAMO DİZİSİ KONUSU

İntenet dizisi olan ‘’Sıfır Bir’’ dizisine benzer bir dizi olan Ramo, Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Sıfır Bir dizisi gibi çekimler Adana’da olacak.

RAMO 23. BÖLÜM TEKRARI İZLE