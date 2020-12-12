Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan ev sahibi ekip, bu sefer kazanarak yoluna 3 puanla devam etmek istiyor. Bordo mavili ekip ise deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla iyi gidişatı sürdürmenin peşinde. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Kayserispor Trabzonspor canlı izle, canlı skor ve Kayseri Trabzon şifresiz kanal, saat kaçta gibi merak edilenler araştırılıyor. İşte maça dair merak edilenler

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Kayserispor Trabzonspor saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Kayserispor 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Burak Şeker'in yöneteceği müsabakada Volkan Ahmet Narinç ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçı yukarıda paylaştığımız linkten ücretli üyelik karşılığında canlı olarak izleyebilir, haberimizden canlı skor takibi yapabilirsiniz.

Kayserispor - Trabzonspor ilk 11'ler

Kayserispor: Doğan, Miguel Lopes, Kolotvetsios, Sapunaru, Aziz, Attamah, Lennon, Kvrzic, M. Fernandes, Pedro Henrique, İlhan

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Oğzuhan Çapar, Harrison Manzala, Hasan Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, İlhan Depe, Barış Emirhan Doğan, Denis Alibec, Yaw Ackah

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Flavio, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Afobe

AYBABA 33. KEZ TRABZONSPOR'A RAKİP

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'a 33. kez rakip olarak sahaya çıkacak. Samet Aybaba, Kayserispor'un başında da 6. kez Trabzonspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Samet Aybaba, Süper Lig'in 12.haftasında oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında sarı kırmızılı takımın başarısı için teknik direktör koltuğunda oturacak. Bugüne kadar 30 kez Süper Lig'de, 2 kez de kupa maçında Trabzonspor'a rakip olan Samet Aybaba, 6 kez kazanırken 17 kez yenildi, 9 kez de berabere kaldı.

Aybaba, Karadeniz ekibine karşı Ankaragücü (7 kez), Gençlerbirliği (5 kez), Kayserispor (5 kez), Bursaspor (2 kez), Sivasspor (2 kez), Eskişehirspor (2 kez), Beşiktaş (2 kez), Ankaraspor (2 kez), Antalyaspor, Bucaspor, Gaziantep, Vanspor ve Adana Demirspor takımları ile rakip oldu.

Samet Aybaba, Kayserispor ile birlikte Trabzonspor'a 5 kez rakip oldu. Sarı Kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Samet Aybaba'nın yönetimindeki Kayserispor bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.