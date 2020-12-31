Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 Yılbaşı Bileti Sorgulama, Milli Piyango 2021 Yılbaşı Amorti, Milli Piyango sıralı liste sorgulama, MPİ yılbaşı bileti sorgula detayları açıklandığında sizlerle! 2021'e sayılı saatler kala en çok merak edilen konuların başında yılbaşı özel çekilişi sonuçları geliyor. Tam, yarım ve çeyrek bilet alanlar, hayalini kurdukları ikramiyeye ulaşabilecekler mi? 2021 Milli Piyango büyük ikramiye numaraları, amorti numaralar, çeyrek bilet, tam bilet, yarım bilet numaraları hangisi kazandı? İşte detaylar...

2021 YILBAŞI BİLET SONUÇLARI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2020 yılbaşı çekilişinde Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak açıklandı. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olarak belirlendi.

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.