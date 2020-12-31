Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango 2021 büyük ikramiye kime çıktı, yılbaşı ikramiyesi büyük ikramiye hangi ile çıktı, kime çıktı?​ gibi merak edilen konulara dair detaylar haberimizde sizlerle buluşuyor. Milli Piyango bilet sorgula, Milli Piyango amorti sonuçları, milli piyango büyük ikramiye ne kadar? Milli piyango büyük ödül sorgulama, amorti sorgulama, MPİ ile ilgili tüm sorgulamalar haberimizde. İşte Milli Piyango Bilet Sorgulama motoru!

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2021 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Yeni yılda zengin olma hayali kuran vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı bileti alarak şansını denemek istiyor. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİM KAZANDI? 2021 YILBAŞI İKRAMİYESİ

2021 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte kategorilere göre ikramiye sayısı ve tutarları...