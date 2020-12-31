Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango çekiliş sonucu öğren, Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama, Milli Piyango çekiliş sonucu açıklandı mi, Milli Piyango çekildi mi, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, MP büyük ikramiye kime çıktı, MP yılbaşı çekilişi sonuç öğren... Yeni yıl akşamı milyonlarca kişiyi farklı farklı hayallere sürükleyen büyük MP yılbaşı çekilişi sonrası, büyük ikramiyenin kendisine çıkmasını ümit edenler şanslı bileti ve rakamları araştırmaya başladı. Peki MP sonuçları ne zaman açıklanacak? MP büyük ikramiye ne kadar?

Bu sene Milli Piyango, bir kişiye isabet edene kadar çekilmeye devam edecek. Milli Piyango 14:30'da çekilmeye başlanacak.

BÜYÜK İKRAMİYE 23:00'DA ÇEKİLECEK

Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak. TV kanallarından canlı olarak takip edebileceğiniz çekilişte büyük ikramiye ve amorti rakamları belirlenecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Büyük ikramiye 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.