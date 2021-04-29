Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? 2021 Ramazan Bayramı ve Ayı Ne Zaman Bitiyor? 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve tatil günlerini merak eden Müslümanlar 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nı neredeyse yarıladı. Fazilet ve bereketi saymakla bitmeyecek mübarek Ramazan Bayramı bu sene mayıs ayında idrak edilecek. Pandemi sebebiyle bazı kısıtlamaların yaşanacağı Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs Perşembe günü olacak. Bayramın son günü ise cumartesi gerçekleşecek. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, 2021 bayram tatili ile ilgili bilgileri sizler için hazırladığımız haberimizde...

2021 Ramazan ayında tutulan oruç sayısı neredeyse yarılandı. Hal böyle olunca bayramın ne zaman, kaç gün olduğu en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bu sene pandemi sebebiyle bazı kısıtlamaların olabileceği söylense de bayram tatilinin süresi tüm çalışanların merak konusu oldu. 13 Nisan'da başlayan Ramazan-ı Şerif bu sene 12 Mayıs'ta arefe günü ile nihayetlenecek. Kadir Gecesi'nin içinde barındıran ramazan sonrası ise bayram için hazırlıklar başlayacak. Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak ve toplam tatilin ise 4 gün olması bekleniyor.

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Bu sene bayramın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü olacak. Bayramın son günü 15 Mayıs Cumartesi gününe denk gelecek. 2021 Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı toplam tatil 4 gün olacak. Fakat sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi durumunda bayram tatil günlerinin değişebileceğini de gözartı etmemek gerekir. Söz konusu değişikliğe hükümetin kabinede alacağı karar sonrası açıklaması yapması da bekleniyor.

Ramazan Ayı Ne Zaman Bitiyor?

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? 2021 Ramazan Bayramı ve Ayı Ne Zaman Bitiyor?

2021 yılı Ramazan ayı bu sene nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Bu sene arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini bugüne kadar yerine getirecekler. Yani 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruçlar tutulmuş olacak.

Böylece:

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe,

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma,

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

günü olması bekleniyor. Bayramın son gününün cumartesi gününe denk gelmesi pazar günü tatili dört güne çıkartıyor.

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? 2021 Ramazan Bayramı ve Ayı Ne Zaman Bitiyor?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

Ramazan Ayının Önemi Nedir?

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? 2021 Ramazan Bayramı ve Ayı Ne Zaman Bitiyor?

Sözlükte “günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması” anlamlarındaki ramad masdarından veya “güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer” mânasındaki ramdâ’ kelimesinden türeyen ramazân kamerî yılın şâbandan sonra, şevvalden önce gelen dokuzuncu ayının adıdır. Bu ay içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getirilir.

En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.