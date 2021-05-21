Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES 1. dönem sonuç tarihi belli oldu mu? Haberimizde tüm detayları bulabilirsiniz...

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren adaylar merakla ALES sonuçları açıklanıp açıklamadığını kontrol ediyor. Ancak henüz sınav sonuçları açıklanmadı

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın sene başında yayımladığı ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre 2021 ALES 1. Dönem sınav sonuçları 27 Mayıs 2021'de açıklanacak.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK

ALES sonuçları belirtilen tarihte AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar kişisel bilgileriyle, ALES sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen değişiklik ile beraber, günümüzde 5 yıl boyunca ALES puanını kullanmak mümkün. Sınava girişten itibaren 5 yıl sonraki sınava kadar aynı puan ALES için değerlendirilebilir.