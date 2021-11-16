Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 10'uncu hafta maçında bugün deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek. Son olarak evinde konuk ettiği İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 68-43 mağlup olan sarı lacivertli ekip, deplasmanda galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MUNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak ve BeIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada yer alıyor. Ligde aynı galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.

LİGDE ZİRVEDE

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile zirvede yer alan sarı lacivertli ekip, son olarak geçtiğimiz günlerde oynanan 8. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-77 mağlup etmişti.

CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91 THY EuroLeague sekizinci hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, Rus ekibini 91-82 yendi ve üçüncü galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, Kazan'ı farklı yendi Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Rusya'nın UNICS Kazan takımını 39 sayı farkla 80-41 mağlup etti.