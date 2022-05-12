Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 929. bölümüyle ekranlara geldi. Şenlik böreği tarifi, 12 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu. Yapılışı çok pratik olan şenlik böreği tarifi, internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Şenlik böreği tarifi, izleyicilerden tam not alırken tarifin malzemeleri ve hazırlanışı da merak edildi. Peki, şenlik böreği nasıl yapılır? Şenlik böreği tarifi malzemeleri neler? Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu böreğin püf noktalarını sizler için derledik. İşte Gelinim Mutfakta şenlik böreği tarifi…

ŞENLİK BÖREĞİ MALZEMELERİ

5 adet orta boy patates

2 adet yufka

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam toz kırmızıbiber

Sosu için malzemeler

2,5 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı su

Üzeri için malzemeler

1 çay bardağı süt

ŞENLİK BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Patateslerin kabuklarını soyun, yıkayıp bir kabın içerisine rendeleyin.

Patatesleri sıkıp fazla suyun alınmasını sağlayın.

İçerisine baharatları ekleyip karıştırın.

Ayrı bir yerde sosu için gerekli olan malzemeleri karıştırın.

Yufkaları tezgaha yayın. Her bir yufkayı 8 eşit parçaya bölün.

Sonrasında yufkaların üstünü bir fırça yardımıyla hazırladığınız sosla ıslatın. Üstlerine ise patatesli harcı yayın.

Şenlik böreğini dilerseniz gül böreği şeklinde, dilerseniz de uzunlamasına pişirebilirsiniz.

Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

Kalan sosun içerisine sütü ekleyip karıştırın, bir fırça yardımı ile sardığınız böreklerin üstüne sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

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