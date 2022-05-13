Türkiye Gazetesi

Antakya yöresine ait olan, kırmızı mercimeğin kaynatılmasıyla yapılan mahluta çorbası leziz, besleyici ve iç ısıtan pratik bir tarif. Farklı çorba tarifleri arayanlar için mahluta çorbası vazgeçilmez olmaya aday. “Mahluta çorbası tarifi” , “Mahluta çorbası hangi yöreye ait” , “Mahluta çorbası nasıl yapılır?” gibi sorular şu sıralar arama motorları üzerinden sıklıkla aranır oldu. İşte merak edenler için mahluta çorbasının tarifi…

MAHLUTA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 adet havuç

1 adet soğan

8 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı yoğurt



Ekşili sosu için:

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı salça

1’er çay kaşığı nane, pulbiber, kimyon

MAHLUTA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Soğanı küçük küçük doğrayıp geniş bir tencereye alın, biraz yağ ekleyerek kavurun.

Üzerine rendelediğiniz havuçları ilave edin.

Mercimek, bulgur ve pirinci süzgece alıp yıkayın. Ardından tencereye ekleyin.

Suyunu koyup tuz atın. İçerisindeki bakliyatlar pişmeye yakın olana kadar kaynatın.

Farklı bir kapta terbiye için gerekli malzemeleri karıştırın. Yavaş yavaş çorbanın içerisine ilave edin. Blender ile çorbanın içindeki malzemeleri dişe gelecek şekilde çok az ezin.

Ekşili sos için küçük bir kapta yağı kızdırıp salçayı kavurun. Nar ekşisi ve baharatları koyup karıştırın.

Sosu çorbaya ilave edin. Bir taşım daha kaynatıp altını kapatın.

Sıcak olarak servis edin. Şimdiden afiyet olsun.

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