Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 933. bölümüyle ekranlara geldi. Adalı mantı tarifi, 18 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

ADALI MANTI TARİFİ

Hem görüntüsü hem de tadı enfes olan adalı mantı tarifinin hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken adalı mantı için gerekli malzemeler ve hazırlanışı da merak edildi. Biz de adalı mantı için yapım aşamalarını sizler için adım adım derledik. İşte Gelinim Mutfakta adalı mantı tarifi…

GELİNİM MUTFAKTA ADALI MANTI MALZEMELERİ

Hamuru için:



4 tane yumurta

4 su bardağı un

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tuz

İç harcı için:

250 gram lor peyniri

50 gram tulum peyniri

Üzeri için:

300 gram mantar

2 yemek kaşığı tereyağı

25 gram ada çayı

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

Pul biber

Ayçiçek yağı

ADALI MANTI NASIL YAPILIR?

Adalı mantının hamuru için geniş bir karıştırma kabına un ve tuzu alın. Unun ortasını havuz gibi açıp yumurtaları kırın, yağı ekleyin. Yavaş yavaş hamuru yoğurun ve 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Hamur dinlenirken Adalı mantının iç harcı için peynirleri ufalayın ya da rendeleyin.

Üzeri için tereyağını eritip adaçayını yağda hafif yakın. Temizleyip doğradığınız mantarları ekleyin, 1 çay kaşığı tuz ilave edin.

Dinlenen hamurunuzu merdane yardımıyla açın. Bir çay bardağı yardımıyla hamurdan yuvarlak parçalar elde edin.

Bu parçalara tek tek iç harcı ekleyip yarım ay şeklinde kapatın. Hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

Tabağın tabanına bir iki kaşık yoğurdu yayın.

Mantıyı 15 dakika kadar sıcak suda pişirip süzün. Hafif soğuduktan sonra yoğurdun üzerine alın.

Sonrasında adaçayı ile kavurduğunuz mantarları üzerine ekleyin.

Son olarak ise yağda kızdırdığınız pul biberi mantının üzerinde gezdirin.

Şimdiden afiyet olsun.

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