Gelinim Mutfakta adlı yarışma bugün 934. bölümüyle ekranlara geldi. Susamlı çıtır et tarifi, 19 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Gelinim Mutfakta yarışmasıyla çok konuşuldu.

SUSAMLI ÇITIR ET TARİFİ

Çin mutfağının en güzel lezzetlerinden biri olan susamlı çıtır et tarifinin hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken susamlı çıtır et için gerekli malzemeler ve hazırlanışı da merak edildi. Biz de susamlı çıtır et için yapım aşamalarını sizler için adım adım derledik. İşte Gelinim Mutfakta susamlı çıtır et tarifi…

SUSAMLI ÇITIR ET İÇİN MALZEMELER

300 gram dana eti

5-6 adet yeşilbiber

2 çay kaşığı susam

1 tatlı kaşığı nişasta

1 paket karbonat

1 çay kaşığı toz şeker

Soğan ve sarımsak tozu

Soya sosu

Zeytinyağı

Karabiber, pulbiber, tuz, şeker

SUSAMLI ÇITIR ET NASIL YAPILIR?

Etleri kuşbaşından biraz büyükçe doğrayın.

Küçük bir kasenin içine yarım çay bardağı su koyun. İçine nişasta ve karbonatı ekleyip karıştırın.

Doğradığınız etlerin üzerine zeytinyağı, 1’er çay kaşığı soğan ve sarımsak tozu, 1 çay kaşığı pulbiber, 1 çay kaşığı karabiber, 2-3 çorba kaşığı soya sosu ve 1-2 çorba kaşığı bal ekleyin. Nişastalı ve karbonatlı karışımı da ilave edip eti bir güzel harmanlayın ve kenara alın.

Et dinlenirken biberleri doğrayıp az zeytinyağında susamla birlikte soteleyin. Üzerine etleri ekleyip kavurmaya devam edin. 1 çay kaşığı kadar şeker ekleyin.

Etler karamelize olunca yemeğiniz hazır.

Sıcak olarak, yanına tane tane dökülen bir pilavla servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.

