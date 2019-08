Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim kurgu filmlerinde “bir hapla bir öğün” efsanesi gerçeğe dönüşüyor. Geleceğin gıdasını sağlayacak çalışmalarda önemli bir aşamaya gelinirken, yatırımcılar yapay et için sıraya girdi. Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi firması KPMG’nin ‘Girişim Dünyası’ (Venture Pulse) raporu yatırımların son dönemde bu alandaki yatırımlara yönelmeye başladığını ortaya koydu. Rapora göre 2019’un ikinci çeyreğinde, bitki bazlı et ve süt ikameleri üreten Impossible Foods firması 300 milyon dolarlık yatırım topladı. Alternatif et piyasasında faaliyet gösteren Beyond Meat’in halka arzı ise son derece başarılı oldu. ABD’de yılın ikinci çeyreğinde en fazla yatırım toplayan firmalar arasında San Francisco merkezli yemek dağıtım firması DoorDash (600 milyon dolar) de bulunuyor. Avrupa’da en büyük risk sermayesi yatırımları arasında da gıda teslimatı firmaları, İngiliz Deliveroo (575 milyon dolar) İspanya merkezli Glovo (174,8 milyon dolar) ve Finlandiya merkezli Wolt (130 milyon dolar) yer alıyor. Rapora göre yatırımcıların ilgisini çeken diğer pazarların başında havacılık ve uzay, dayanıklı tüketim malzemelerinin yanı sıra yapay zekâ ve otonom araçlar da yer alıyor.

UNICORN'LAR YÜKSELİŞTE

Raporda dikkat çeken bir diğer başlık da, değeri 1 milyar doları geçen ‘Unicorn’ girişimlerin ABD’de sergilediği başarı. Rapora göre 2019’un ikinci çeyreğinde ABD’de 23 yeni ‘unicorn’ girişim ortaya çıktı. Bunların çoğunluğu fintech (StockX, iValua, Marqata, Carta, Bill.com) ve veri yönetimi (Sumo Logic, Druva) alanlarında faaliyet gösteren girişimler. Aynı dönemde Çin’de ise tek bir unicorn girişim bile başlamadı. Rapordan dikkat çeken diğer satır başlarıysa şöyle:

¥ Dünya genelinde risk sermayesi yatırımları, 2019’un ikinci çeyreğinde toplamda 52,7 milyar dolara ulaştı. Bu rakam birinci çeyrekte 56,2 milyar dolar seviyesindeydi. Risk sermayesi işlemlerinin toplamı ise 3 bin 855 olarak gerçekleşti.

¥ İkinci çeyreğin en büyük işlemi Hindistan merkezli OYO Rooms’a yapılan 1,1 milyar dolarlık yatırım oldu. OYO Rooms’u birer milyar dolarlık yatırımla Kolombiya merkezli Rappi, Çinli JD Health ve ABD’li Flexport takip etti.

¥ ABD ve Avrupa’daki yatırımlar güçlü şekilde sürerken buna karşın Asya bölgesinde başlayan yavaşlama devam etti. İkinci çeyrekte ABD’deki yatarımlar 31,5 milyar dolara ulaştı. ABD’nin çıkışında Uber, Lyft, Zoom, Beyond Meat gibi firmaları halka arzları etkili oldu. Asya’daki yatırımlar ise 10,1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Aynı dönemde Avrupa’da gerçekleşen yatırımların toplamı 8,4 milyar dolar oldu.

¥ Sağlık sektörünün risk sermayesi yatırımlarındaki payı 2013’ten bu yana düzenli şekilde artıyor. Bunların dışında yazılım, enerji, ilaç ve biyoteknoloji sırayla en fazla yatırım çeken sektörler arasında. Ticari hizmetler ise yatırımlar açısından düşüş trendinde.

¥ 2018’de siber güvenlik alanında gerçekleşen 99 işlemde, 1,7 milyar dolar gibi rekor bir rakama ulaşılmıştı. 2019’un ikinci çeyreğinde bu rakam 800 milyon dolar düzeyine ulaştı.