İtiraf ediyorum; köpek operasyonunu nasıl çektik?

Cumhuriyet gazetesinde Zülâl Kalkandelen isminde bir yazar(!) var. Köşesinden irin akıtıyor. Din, dindar, Diyanet daima hedefinde.

Seçim döneminde bir iki CHP yönetimine atarlandı. Onu da demokratlıktan değil ha! Partiyia çekiyorlar diye kızdı.

Neyse bubize sataşmış. Sokak köpekleri yasasının tartışıldığı programdademiş.

Sonra bir sürü komplo teorisi kurmuş. Bu işin arkasında İletişim Başkanlığı varmışmış, hayvan nefretini kışkırtmak için sosyal medya operasyonu başlatılmışmış... Bla bla bla. Bir sürü salata.

Ama bu meselenin görünürlüğünde öncülük ettiğimiz doğrudur. Köpek saldırısı haberlerinin ardından gösterilen reaksiyon sayesinde meselenin kanayan yara olduğunu fark ettik.diyenlerin sayısı arttı. Haber haberi doğurdu.

Pandemi döneminde vicdansızlar hayvanları virüs taşıyor diye sokaklara terk etti. Bunlar çoğaldı. Barınaklarda yer kalmadı. Sokakta ve orman kenarlarında sefil oldular, saldırganlaştılar. Belgrad Ormanlarında karaca neslini yok ettiler.

Sayıştay, raporlarında sahipsiz sokak hayvanlarının belediyelerin en büyük sosyal sorunu olduğunu aktardı. Ne yazık ki uzun süre duvara seslendik. Tabii bir de Pitbull gibi yasak ırkları besleyenlerle ilgili ciddi bir sıkıntı vardı. Neyse ki bu arada düzenleme yapıldı.

Gaziantep'te Asiye isimli küçük bir çocuğu Pitbull'ların saldırısına uğradı. Görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam'da topladığı belediye başkanlarınadiyerek toplatma talimatı verdi. Maalesef, Erdoğan'ın dikkat çekmediği bir sorun ilgi görmüyor. Cumhurbaşkanının açıklaması yeni bir tartışma zemini açtı. Kadın cinayetleri gibi farkındalık oluştu. O zaman Türkiye'de 800 bin sokak hayvanı olduğu söyleniyordu. Şimdi 4 milyon deniliyor. Yerel yönetimler görevlerini yapmıyordu. Belediyelerden umudunu kesen vatandaş, çareyi CİMER'e yazmakta buldu. Açın bakın muzdarip olanların şikayet bloglarında CİMER için nasıl birbirine yol gösterdiğini göreceksiniz!

Bu Zülâl'in köşe komşusu'nunile sohbeti internette duruyor hâlâ. İkilidiye eleştirmişti. Şimdi kalkmış operasyon diyorlar!

Kendilerinidiye tarif eden tipler, probleme dikkat çekenleri "gibi göstermeye çalışıyorlar. Hadsizliğe bak!

Hani demiş ya Nef’î: "Tahir Efendi bana kelp (köpek) demiş/İltifatı bu sözde zâhirdir/Malikî mezhebim benim zira/İtikadımca kelp tahirdir."

İtikadımız hayvanı sevmeyi emreder. Cana kıymaz. Ayakkabısıyla kuyudan su çıkarıp köpeğe veren kadının cennetle müjdelenmesini dinleye dinleye büyüdük biz...

Meseleyediyorlar. Nasıl bakacaktık ya! Avrupalılar gibi mi? Paris'te, Londra'da, New York'ta sokak köpeği niye yok? Uyutuyorlar.

Hasılı, operasyon filan çektiğimiz yok. Medya toplumun aynası. Halkın ızdırabını yansıttık sadece. Sonra refiklerimiz de kayıtsız kalmadı.

Köpeklere karşı değiliz.karşısındayız ama...

Kanunî düzenleme çare olur mu bilmem. Olursa esamemiz okunmaz. Eğer Hindistan'a dönersek, mücadelemizi hatırlatacağım!

MEDYA NOTLARI

Edirne'den bir haber geldi. Başlığı şöyleydi:Gerçeği Faruk Bildirici yazınca öğrendik. Meğer baron maron yokmuş. Onlar film afişiymiş. Çekim bitince unutmuşlar. Gazeteciler de gerçek sanmış. Hiçbirimiz de işkillenmedik,diye sormadık. Ülkede her gün bir uyuşturucu baronu yakalanınca mesleki körlük oluştu!

Devlet Bahçeli, Sinan Ateş davası üzerinden MHP'yi itham eden 154 kişinin ismini vererekdedi. Birçok köşe yazarı, bunu tehdit olarak algıladı. Bahçeli 2018'de dediyenlere benzer bir liste ile tepki göstermişti. Bunlar arasında hükûmete yakın gazeteciler de vardı. Mukayese ettim. İki listede de yer alan 7 gazeteci çıktı. İsmail Saymaz, Mehmet Tezkan, Orhan Uğuroğlu, Orhan Bursalı, Taha Akyol, Uğur Dündar ve Yavuz Selim Demirağ!

Fehmi Koru, Karar'da İbrahim Kiras'ın yazısından alıntı yaparak Cumhuriyet'i eleştirdi. Şöyle yazdı Koru:

Ahha dedim, bunu nasıl atladım! Sonra habere baktım "Din dayatması sonuç vermedi. YKS'de din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde doğru cevap ortalaması 6 soruda 1,275 oldu" denmiş. Hükûmetinnin tutmadığı eleştirisi yapılmış. Laiklik zaferi gibi göstermemişler yani. Cumhuriyet'in tıynetini de niyetini de biliriz ama dikkat çektikleri konuyla ilgili sorgulanması gereken bir durum var.

Yavuz Donat, kıymetli bir meslek büyüğümüz. İlerlemiş yaşına rağmen taze bir muhabir gibi Anadolu'dan köşe bucak notlar aktarıyor. Donat'ın yolu KKTC'ye düşmüş. Girne'de yemek yerken Bodrumlu bir doktor yaklaşıp dert yanmış.demiş. Erdoğan kucaklayacak da Bodrumlu kucak açmıyor ki! Turistik beldelerde hâlâ kanalizasyon yok. Pislik vidanjörlerle çekiliyor.hâllerinden memnun doktor bey!