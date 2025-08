Türk gazeteleri Washington Post’tan daha fazlasını yapmalı

Gazze’de iki yıla yakın bir zamandır tarihin en korkunç katliamlarından biri yaşanıyor. Filistinlilere yönelik vahşetin başladığı günlerde İsrail’e arka çıkan, saldırıları meşru gören Batı medyası bugünlerde "günah çıkarıyor!" İngiliz ve Amerikan gazeteleri açlık fotoğrafları eşliğinde drama dikkat çekiyor. Time dergisi, The New York Times, The Guardian, Daily Express, Independent, Gazze’deki açlığı manşetlerine taşıdı. Washington Post, İsrail’in öldürdüğü 20 bine yakın çocuğun bazılarının isimlerini iki sayfada listeledi. Bir deri bir kemik kalmış 18 aylık Muhammed Zekeriya isimli çocuğun fotoğrafları kapak sayfalarında yer aldı. Siyonistler çocuk zaten hastaymış diyerek küstahça üste çıkmaya çalıştı. Öyle ki New York Times’a baskı ile tekzip yayınlattılar. Oysa soykırım apaçık ortada.

Nazilerin Yahudilere yaptığının çok daha fazlasını Yahudiler Filistinlilere reva gördü. Gaz odaları kurmadılar ama kimyasal silahlarla boğdular. Filistinlilerin üzerlerinde yeni silahlarını denediler, onları kitlesel olarak açlığa mahkûm ettiler. Hastanelerini, camilerini bombaladılar. Bebeklerini öldürdüler. Doktorlarını vurdular. Gazetecilerini hedef aldılar.

Beslenmesinler diye dozer ve tanklarla zeytin ve hurma bahçelerini talan ettiler.

Su içmesinler diye, yüzlerce su kuyusunu imha ettiler.

Yük taşımasınlar diye atlarını, eşeklerini kurşunladılar.

Diğer ülkelerden yardım gelmesini engellediler. Yardım dağıtıyoruz diye topladıkları insanlara bomba yağdırdılar. Masumların kanları un çuvallarını boyadı. Filistinlilerin ekmeğine kan doğradılar.

Ve bütün bunlar herkesin her şeyden haberdar olduğu yapay zekâyı konuştuğumuz yeni medya çağında yaşandı. Bugünlerin; katı vicdanlar ve görmeyen gözler kadar yarının insanlarına da anlatılması gerekiyor.

Temiz medya ne zaman?

Türk basını Batı medyasından ileri geçmeli. Bütün gazeteler ortak manşetle ve metinle çıkarak dünyaya en güçlü mesajlardan biri verilmeli. İletişim Başkanlığı, Gazeteciler Cemiyeti ve meslek kuruluşları öncülük etmeli. Günümüz siyasi kutuplaşma ortamında zor görünse de en azından böylesi fikirler konuşulmalı, tartışılmalı. Türk gazeteleri Washington Post’tan daha fazlasını yapmalı.

CHP gazetecilerinin İmamoğlu ile menfaat ilişkileri en üst perdeden ifşa edildi. Anlı şanlı isimlerin nasıl paralı askere döndüğü ortaya çıktı. Dün de Sabah gazetesi bir liste yayınladı. İddiaya göre tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı56 milyon liralıkçıkarmış. Rüşvet geliriyle İmamoğlu’nu destekleyen kanallara, yöneticilerine, yazarlarına yüklü miktarda ödemeler yapılmış. Listeyi bir belediye görevlisi savcılığa teslim etmiş. Daha evvelBizim de kulağımıza gelen acayip şeyler oluyor. İnsanın inanası gelmiyor.

Geçen hafta İmamoğlu’nun reklamcılarındanitirafçı oldu. Kapki, İmamoğlu adına Olay Tv’yi satın almaya kalkışan Hüseyin Köksal’ın Zorlu’da bir ofisinin bulunduğunu, Murat Ongun’la sık sık burada buluştuklarını söyledi. Zorlu’daki o lüks ofis önceki ifadelere de yansımıştı. Köksal’ın şoförü, kendi adına aylık kiralanmış odaya farklı tarihlerde bir kadın gazetecinin geldiğini ve Ongun ile beş altı saat görüşme yaptığını söyledi. Oda numarasını bile verdi. Otel odalarında gizli saklı ne görüştüklerini ne için buluştuklarını bilemem. O gazetecinin kim olduğunu yazmayayım. Ama ekranlarda âleme akıl sattığını söyleyeyim...

Hasılı yozlaşmanın doruk noktasındayız. Siyaseti, adaleti veya ekonomiyi eleştirmeden önce Türk basınının kendini sorgulaması ve çürük elmaları ayıklaması gerekiyor.