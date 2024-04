Dostlar bir yaş daha büyüdük!..

Yaşlanmak kişiler için endişe vesilesi olabilir. Ama müesseseler için her bir yaş güven ve istikrar kaynağıdır… Türkiye gazetesi olarak, 54. yaşımızı idrak etmenin sevinç ve sürurunu yaşıyoruz. Nice 54 yıllara...

Sevgili okuyucular ve kıymetli dostlar...

22 Nisan 1970, Türk basın hayatında önemli bir tarihtir. Çünkü bu tarih, basın-yayın ve kültür hayatımızın köşe taşlarından olan gazeteniz Türkiye’nin; ülkemize haberleşme sahasında hizmet etmek, millî ve manevi değerlerimize sahip çıkmak ve onları yüceltmek şiarıyla sahne aldığı gündür. O günle bugün arasında 54 sene geçti… 54 sene zarfında bu memlekette, acı-tatlı pek çok şeyler yaşandı. Yaşanan büyük siyasi, içtimai ve iktisadi olaylarda, doğru yerde durmak; hadiselere doğru açıdan bakmak, neticede buna göre halkın duygularına tercüman olmak noktasında, Türkiye gazetesi üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret etti. Türkiye gazetesi ilk gün yola çıkarken, ortaya koyduğu yayın çizgisi ve değişmez prensipleriyle, her şart altında, kaliteden de taviz vermeden hizmete devam etti. Medya dünyasındaki güçlü rekabet şartları, ülkedeki siyasi ve sosyal değişmeler, ideolojik çatışmalar ve dahi devlet yönetiminde her dem hissedilen vesayet odaklarının zaman zaman fazlasıyla öne çıkıp bir nevi olağanüstü hâl şartlarını dayattığı dönemlerde, Türkiye gazetesi kendi yolundan hiç şaşmadan, sahip olduğu imkânlarla yayın hizmetini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Bundan dolayı gazetemizin nevi şahsına münhasır bir konumda olduğunu, hiç tereddütsüz söyleyebiliriz. Türkiye gazetesinin istikrarlı yayın çizgisi gibi, mülkiyet konumu da değişmemiştir. Bu husus, Türk medya hayatında, gazetemizi emsallerinden ayıran başlı başına bir durumdur.

İstikamet doğru çizildiği ve imkânlar da o nispette verimli kullanıldığı takdirde, başarının gelmesi muhakkaktır… Gazetemiz günlük mevkute olarak yayın hayatına başladı, ama zaman ilerledikçe kültür dünyamıza çok farklı yeni ürünlerle büyük bir zenginlik kattı., ihtisas dergileri, kitaplar ve ansiklopediler… Daha sonra yazılı eserlere katılan sesli ve görüntülü yayınlar. Gazeteniz Türkiye’nin bugüne kadar okuyucularıyla buluşturduğu kitap ve ansiklopediler, tek başına bir kütüphane teşkil edecek hacimdedir. Ve bu eserler, günlük gazeteden farklı olarak, bugünkü ve yarınki nesillere kalıcı biçimde hizmet sunmaktadır. Türkiye gazetesi bu yönüyle hakikaten emsalsiz bir müessesedir. Kişiler için, yaşlanmak belki bir endişe vesilesi olabilir. Fakat müesseseler için idrak edilen her yaş, tam aksine istikbale dönük duyulan bir güvencedir. Nesiller boyu hizmet etmeyi sürdürebilen müesseseler hep köklerinin ne kadar derinde olduğu ile övünür… Türkiye gazetesi yarım asrı devireli dört sene oldu. İnşallah daha nice nice 54 yılları idrak eder ve bu milletin geleceği olan nesillere daha geniş imkânlarla hizmet vermeyi devam ettirir. Gazetemizin kurucusu'imiz, her vesileyle temel gayelerinin bu millete ve memlekete en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu, bu sebeple de millî menfaatlerin her zaman kurum menfaatinin üstünde olduğunu hatırlatırdı. Hizmet bayrağını ondan devralande, aynı hedef ve prensiplerle yola devam etmekte.

Türkiye gazetesi yukarıda kısaca bahsettiğimiz yayın ve kültür hizmetleri yanında, nitelikli insan yetiştirmek bakımından da örnek bir müessesedir. Bugünve gün geçtikçe daha geniş kitlelerle buluşan dijital yayın mecralarıyla, bir büyük çınar ağacı misali, dalları her tarafa uzamış konumda… Bizim müesseselerimizde görev yapan ve bizim çalışma ve ahlak prensiplerimizle bire bir yakından tanışan sayısız meslek erbabı, başka kurumlarda başarıyla mesleğini devam ettirmekte. Türkiye gazetesi ile başlayan veolarak devasa bir topluluğa dönüşen kardeş kuruluşlarımızın her biri, kendi alanında bir okul gibidir.ve, bu ülkeye çok nitelikli insanlar yetiştirebilmiş olmakla iftihar ediyor. İnşallah bu hizmeti her gün daha büyüterek ve genişleterek, istikbalde de devam ettirme imkânı buluruz. 54 yıllık yayın hayatımızda ortaya koyduğumuz başarı ve kalite, geleceğimiz için de bir göstergedir.

Elbette şunu hiç unutmuyoruz:Okuyucusuyla hemhâl olmak başlı başına bir muvaffakiyettir. Okuyucununolarak benimsediği, Türkiye gazetesinin 54 yıllık geçmişi, bu sahada emsalsiz bir örnektir...

Yaş günümüz dolayısıyla, sevincimizi paylaşan bütün okuyucularımıza ve dostlarımıza tekrar teşekkür ederiz. Nice nice 54 yıllara inşallah...