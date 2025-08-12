2 trilyon lira çöpe atılıyor!

Türkiye’nin kanayan yarası kumar!.. Bahis oynama yaşı 10’a kadar düştü. Yasa dışı işlemlerin büyüklüğünün 50 milyar dolara kadar çıktığı söyleniyor Üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına, emeklilere kadar milyonlarca kişi bu tuzağın içinde. Yaklaşık 300 bin kişinin hesabını yasa dışı bahis organizasyonlarının kiralık olarak kullandığı ifade ediliyor.

Bahis ve kumarın dünyada yıllık cirosu 4,5 trilyon dolara ulaşmış durumda. Korkunç bir pazar. Bunun 1,7 trilyon doları yasa dışı platformlar üzerinden oynanıyor. Ortada çok büyük bir kara para var. Türkiye’de 35-40 milyon civarında insan bahis ya da kumar oynuyor. Türkiye’nin illegal bahsin merkezi hâline gelmesinin nedeni legal bahis pazarının hacminin çok dar olması. Lisansör sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor ve tek bir regülatör var. İllegal bahis vergi gibi herhangi bir zorunluluğa tabi değil, dolayısıyla maliyetsiz. AB ülkelerinde kazanılan tutardan yüzde 5, ABD’de ise eyalete göre değişmekle birlikte yüzde 5-50 arası vergi kesiliyor. Türkiye’de legal bahiste kesinti yüzde 20. İllegal bahiste herhangi bir vergi kesintisi yok.

MASAK denetimlerinde kara para aklandığı da tespit edilirse suç organize işlendiği için hapis cezası da 6-14 yıl arasında değişiyor. Yasa dışı bahis oynayanlara yönelik olarak ise yalnızca Kabahatler Kanunu’na göre 5-20 bin lira arası idari para cezası var. Yoğun mücadeleye rağmen yasa dışı bahis pazarı inanılmaz boyutlara ulaştı. Çocuklar 100 lirayla bile kumar oynuyor. Evlerini arabalarını kaybedenler var. Adam ay sonuna kadar elinde tutması gereken parayla bile kumar oynuyor, sonra geçinemiyorum diye isyan ediyor. Aile problemlerinin artmasında birinci derecede sorumlu. Sosyal olayların patlak vermesinde, çetelerin çoğalmasında, yolsuzluk ve şaibeli ihalelerin artmasında hep o var. Üstelik bu eylemler oynatanlarla sınırlı değil artık, tam anlamıyla futbol kulüplerini ve futbolcuları da içine alan bir bataklığa dönüştü. Futbol kulüplerinin maçlarda ve transferlerde suç gelirlerini akladığı iddiaları var. Türkiye’de Spor Toto bu konuda tekel. Dolayısıyla Spor Toto’nun lisans vermediği herhangi bir kuruluş bahis oynattığı takdirde yasa dışı kabul ediliyor. Ancak bahis sitelerinin bir kısmı Türkiye dışında lisans sahibi, dolayısıyla o ülkelerde legal olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunların yine de Türkiye’de bahis oynatması yasak...

İkinci kısım ise tamamen yasa dışı olan bahis organizasyonları... Bunlar kara para ile iç içe geçmiş, çeşitli mafya gruplarının yönettiği ve tamamıyla illegal şekilde, dünyada da hiçbir yasallığı olmayan oluşumlar. Şikeye başvuran da tamamen yasa dışı bahis çeteleri oluyor. Ancak bu şikeler genellikle alışkın olduğumuz türden değil, maç sonucunu etkileyecek şekilde zor ve riskli şikelere başvurulmuyor. Mesela ilk tacı kim atacak, kaç sarı kart görülecek gibi daha basit şikeler yapılıyor. Amatörden en üst klasmana kadar tüm ligler bununla sarılmış durumda... Eskiden şike, şampiyonluk ya da ligden düşme gibi durumlarda başarı sağlamak için yapılırdı. Şimdi şike, yasa dışı bahis organizasyonlarına maddi çıkar sağlamak için yapılıyor.

Yasa dışı bahis ve kumar siteleri Türkiye’yi soyuyor, vatandaşların kanını emiyor, yuvaları yıkıyor. Her yıl 2 trilyon lirayı çöpe atıyoruz. Sonra da ekonomik sıkıntı var diye yaygara koparılıyor.

Bu yara her gün giderek büyüyor, devlet mutlaka buna tedbir getirmeli, en akılcı ve kesin yöntem, para hırsına kapılan vatandaşları ikna yoluyla etkilemek. Ve hepsinden önemlisi çocukları ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite döneminde kumarın insanın hayatını nasıl zehir ettiğini zorunlu ders ile öğretmek. Başka türlü bu illetten kurtulamayız...