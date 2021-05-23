Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşanan insanlık dramı karşısında kayıtsız kalmayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Çirkin’e yardım sözü vererek yardımcısını görevlendirdi. Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol ekibiyle Ziya Çirkin’in hayatını sürdürmeye çalıştığı bodrum katına giderek kendisiyle görüştü. Dindarol, Ziya Çirkin’i bu çukurdan kurtarıp 1+1 yeni bir ev tahsis edeceklerini, ayrıca her türlü maddi ve manevi ihtiyacı için yardımda bulunacaklarını açıkladı. Çöplerle dolu tek odalı ve sağlıksız bir ortamda yaşamaya çalışan sinema emekçisi, TGRT Haber sayesinde yeni bir hayata ‘merhaba’ dedi. Kendisine yardım elinin uzatılmasında büyük emeği geçen Benim Hikâyem sunucularına teşekkür eden Ziya Çirkin, “Başkan’ımız sözünü tuttu, beni bu çöplükten kurtardı” dedi. Çiğdem Tunç ile Murat Parasayar’ın sunduğu, yapımcılığını Niyazi Hancı, editörlüğünü Önder Çorlu ve yönetmenliğini Ahmet Sarbay’ın üstlendiği Benim Hikâyem, her cumartesi saat 22.00’de TGRT Haber’de kaybolan hayatlara dokunmaya devam edecek…