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    Survivor Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Hakan’a neden kızdı?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Survivor Hakan diskalifiye oldu mu, elendi mi? | Survivor’ın 5. bölüm fragmanında Hakan’ın Bozok’u ittirmesi sonrası Acun Ilıcalı çok sinirlendi ve Hakan için “Alın bunu” talimatını verdi. Peki, Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, elenecek mi? Survivor Hakan ceza mı alacak, ne ceza alacak merak ediliyor. İşte, Acun Ilıcalı Hakan’a neden kızdı, Hakan elendi mi? Detaylar…

    Survivor Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Hakan’a neden kızdı?
    Medya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Survivor Hakan elendi mi? Son Survivor fragmanında yer alan görüntülerde Acun Ilıcalı’nın çok sinirlendiği ve Hakan için “Alın bunu” talimatını verdiği görüldü. Peki, Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, elenecek mi? Survivor Hakan ceza mı alacak, ne ceza alacak merak ediliyor. İşte, Acun Ilıcalı Hakan’a neden kızdı, Hakan elendi mi? İşte ayrıntılar…

    SURVİVOR HAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

    Survivor’ın 5. bölüm fragmanında Hakan’ın elleriyle Bozok’u ittirmesi sonrası ortamın gerildiği görüldü. Acun Ilıcalı Hakan’ın Bozok’u itmesi sonrası çok sinirlendi ve “Fiziksel temas ne alaka? Ne yapıyorsun sen adama? Bu ne ya? Eline niye vuruyorsun adamın? Alın bunu. Alın alın çabuk dışarı, hemen.” sözleriyle sitemde bulundu.

    Survivor Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Hakan’a neden kızdı?

    SURVİVOR HAKAN ELENECEK Mİ?

    Survivor Ada Konseyi’nde olayın ardından Acun Ilıcalı “Bugün oyun alanında, istediğimiz görüntüler, beklemediğimiz bir isimden, Panoroma’da yıllardır bulunan ve yarışmacıları yorumlayan Hakan bugün öfkesine yenik düştü…” açıklamasında bulundu.

    Hakan’ın yarışmadaki son durumunun ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Hakan’ın diskalifiye edilmeyeceği ancak uyarı veya ödül cezası alabileceği tahmin ediliyor.

    Survivor Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Hakan’a neden kızdı?

    SurvivorAcun Ilıcalı
    Haberler > Medya > Survivor Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Hakan’a neden kızdı?
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