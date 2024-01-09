Survivor Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Acun Ilıcalı Hakan’a neden kızdı?

9 Ocak 2024 14:46 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 14:47

Survivor Hakan elendi mi? Son Survivor fragmanında yer alan görüntülerde Acun Ilıcalı’nın çok sinirlendiği ve Hakan için “Alın bunu” talimatını verdiği görüldü. Peki, Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, elenecek mi? Survivor Hakan ceza mı alacak, ne ceza alacak merak ediliyor. İşte, Acun Ilıcalı Hakan’a neden kızdı, Hakan elendi mi? İşte ayrıntılar…

SURVİVOR HAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Survivor’ın 5. bölüm fragmanında Hakan’ın elleriyle Bozok’u ittirmesi sonrası ortamın gerildiği görüldü. Acun Ilıcalı Hakan’ın Bozok’u itmesi sonrası çok sinirlendi ve “Fiziksel temas ne alaka? Ne yapıyorsun sen adama? Bu ne ya? Eline niye vuruyorsun adamın? Alın bunu. Alın alın çabuk dışarı, hemen.” sözleriyle sitemde bulundu.

SURVİVOR HAKAN ELENECEK Mİ?

Survivor Ada Konseyi’nde olayın ardından Acun Ilıcalı “Bugün oyun alanında, istediğimiz görüntüler, beklemediğimiz bir isimden, Panoroma’da yıllardır bulunan ve yarışmacıları yorumlayan Hakan bugün öfkesine yenik düştü…” açıklamasında bulundu.

Hakan’ın yarışmadaki son durumunun ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Hakan’ın diskalifiye edilmeyeceği ancak uyarı veya ödül cezası alabileceği tahmin ediliyor.