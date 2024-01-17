İYİ Partili Dervişoğlu’ndan CHP ve DEM Parti’ye salvolar: 'Apo’nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle…

17 Ocak 2024 09:38 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 10:04

Kuzey Irak'ta 9 askerimizin şehit olduğu terör örgütü PKK’nın saldırsının ardından Türkiye tek yürek oldu. Hain saldırı sonrası yurdun dört bir yanında vatandaşlar sokaklara çıkarken Meclis de harekete geçerek PKK terörüne karşı ortak duruş sergiledi.

MECLİS TERÖR GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün Genel Kurulu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genel Kurulu terör saldırıları ile ilgili bilgilendirdi.

Ardından AK Parti tarafından hazırlanan terör karşıtı bildiri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Meclis Genel Kurulunda okundu.

Bildiriye DEM Parti hariç tüm partiler imza atarak destek verdi.

İYİ PARTİ’DEN MECLİS’TE CHP VE DEM PARTİ’YE TEPKİ

Öte yandan Genel Kurul’da İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu söz aldı. Dervişoğlu’nun hedefinde CHP ve DEM Parti vardı.

CHP lideri Özgür Özel’in partisinin genel başkanı seçildiği büyük kurultaydaki terör tutuklusu eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a gönderdiği selamı hatırlatan Dervişoğlu, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo’nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK’ya yaslayanlar ve onlarla, herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır." dedi.

Şehit olan askerlere rahmet dileyerek ve TBMM’de bilgilendirme yapan bakanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir coğrafya üzerine kurulmamıştır. Böyle bir coğrafyada yaşamanın kendi içinde barındırdığı önemli riskler bulunması doğaldır. 25 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan bu topraklarda bizden başka hiçbir millet bin yıl tutunamamıştır. Biz bu topraklarda iki cihan imparatorluğu ve bir büyük cumhuriyet kurmuşuz. Bu saldırılarla da ilk kez karşılaşmıyoruz. Türk devletinin bekasına kast edenlerin akıbetini hiç şüphesiz tarih yazıyor. Herkesi uyarıyor ve tarihten ders çıkarmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“DÖRT PARÇALI TERÖR DEVLETİ PROJESİ”

Dervişoğlu açıklamalarını şu şekilde tamamladı;

Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmeye ve parçalamayı hedefleyen dört parçalı terör devleti projesi niteliği itibariyle yalnızca Pençe-Kilit operasyon bölgesinden ibaret değildir. Söz konusu olan milli güvenlik tehdidi, Irak’ın kuzey doğusunun en ücra köşelerinden başlayan ve Doğu Akdeniz’e kadar uzanan bin 289 kilometrelik güney hattımız boyunca oluşturulmak istenilen bir terör devleti koridorudur. Bugün Irak’ın kuzeyinde uluslararası güçler eliyle tahkim edilmiş PKK varlığı emperyalizm 33 yıl boyunca uyguladığı strateji ve destekle mümkün olmuştur.

Dervişoğlu konuşmasında CHP ve DEM Partilerine seslenerek, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo’nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK’ya yaslayanlar ve onlarla, herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır." dedi.