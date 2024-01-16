Özgür Özel'den DEM Parti eleştirilerine cevap! Atatürk'e veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur

16 Ocak 2024 21:46 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 22:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'nin ziyaretiyle ilgili gelen açıklamalarda bulundu. CHP lideri, Dem Parti eş başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kırmızı halıyla karşılanmasının ardından gelen eleştirilere "Atatürk'e veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur" diyerek cevap verdi.

CHP lideri Özel, bugün gerçekleştirdiği TBMM Grup Toplantısı konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu Konuşmasında Irak'ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısına da değinen Özel, saldırıları kınayarak hükümet kanadından gelen Dem Parti eleştirilerine cevap verdi.

"ATATÜRK'E VEREMEYECEĞİMİZ HESAP YOK"

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Şunu herkes bilsin ki bir santimetre verilecek toprağımız yok. Şanlı bayrağın üstündeki o kırmızı, atalarımızın kanından almış rengini. İcap ettiğinde bu millet için kanını akıtmayacak bir tane CHP'li yok. 'Yok efendim onunla pazarlık ediyorsunuz, bununla bilmem ne…'

Resmi siyasi partiye ziyaret yapmışız, ömürleri boyunca şunu demişler. 'Gizli anlaşma yapıyorlar.' Gizli kapaklı işimiz yok. Her şey gözünüzün önünde. Ziyarete gideriz, ziyarete gelirler. 'Gizli anlaşma ve görüşme yok' demişiz. İnatla yalan atıyorlar. CHP'nin kendisine, üyesine, milletine ve kurucusu Gazi Atatürk'e veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur."

GELMEYEN TELEFON İLE GURUR DUYUYORUM"

Kuzey Irak'ta verilen 9 şehidin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti lideri Meral Akşener'i arayıp kendisini aramamasına değinen CHP lideri Özgür Özel, "Bir şey söyleyeyim, samimiyetle, laf aramızda söyleyeyim. Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefon ile gurur duyuyorum. Çünkü o telefonu açarken bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, ülkenin çıkarlarını düşünerek, bütün oy veren seçmene saygı duyarak değil geleceğe dönük siyasi tahlil, tasarruf, taktiklerini düşünerek yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek tahayyülünde yer almamak CHP için onurdur." dedi.

SANDIKTA HESAP VERECEKLER

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından CHP'nin Dem Parti ile gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Üç beş oy daha fazla alacağız' diye bölücü örgütün muhiplerini kırmızı halıyla karşılayanlar, elbette bu yaptıklarının hesabını sandıkta vereceklerdir."