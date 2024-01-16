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    Meclis'te dikkat çeken görüntü! Özgür Özel 'terörle mücadele' anlatılırken uyuyakaldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki üs bölgemize düzenlediği saldırı sonrası TBMM Genel Kurulu toplandı. Oturumda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözlerinin kapalı olduğu anlar dikkat çekti.

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesine terör örgütü PKK'nın sızma girişimde bulunması sonrası çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Sızma girişimlerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün TBMM'de milletvekillerini bilgilendirdi.

    BİR DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI

    Meclis, 20 günlük aranın ardından terör gündemiyle bir araya gelmiş oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaMeclis Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları adına da görüşler dile getirildi.

    Yoğun katılımla gerçekleşen özel oturumda bir detay ise gözlerden kaçmadı.

    ÖZGÜR ÖZEL UYUKLADI MI?

    TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra özel oturuma katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşurken gözlerinin kapalı olduğu görüldü.

    KAMERALARA YANSIDI

    Özgür Özel'in gözlerinin kapalı olduğu anlar kameralara yansırken, Özel konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür ÖzelTBMM
    Haberler > Politika > Meclis'te dikkat çeken görüntü! Özgür Özel 'terörle mücadele' anlatılırken uyuyakaldı
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