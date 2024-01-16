Meclis'te dikkat çeken görüntü! Özgür Özel 'terörle mücadele' anlatılırken uyuyakaldı

16 Ocak 2024 20:10 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 20:26

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesine terör örgütü PKK'nın sızma girişimde bulunması sonrası çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Sızma girişimlerinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bugün TBMM'de milletvekillerini bilgilendirdi.

BİR DETAY GÖZLERDEN KAÇMADI

Meclis, 20 günlük aranın ardından terör gündemiyle bir araya gelmiş oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaMeclis Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları adına da görüşler dile getirildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen özel oturumda bir detay ise gözlerden kaçmadı.

ÖZGÜR ÖZEL UYUKLADI MI?

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştuktan sonra özel oturuma katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşurken gözlerinin kapalı olduğu görüldü.

KAMERALARA YANSIDI

Özgür Özel'in gözlerinin kapalı olduğu anlar kameralara yansırken, Özel konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.