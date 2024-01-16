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    Davutoğlu'ndan CHP'ye 'teröre karşı ortak duruş' çağrısı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, TBMM'nin terörle ilgili özel bir oturumda bilgilendirilmesini doğru yönde atılan bir adım olarak değerlendirdi. Davutoğlu, teröre karşı ortak bildirilere imza atmadığı için eleştirilerin odağında olan CHP'ye de çağrıda bulundu: Ana muhalefet partisini bu kez kutuplaştırma tuzağını bozarak bu ortaklaşma sürecine katılmaya çağırıyoruz. 

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    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 21 günde verilen 23 şehidin acısını yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden Davutoğlu, "Onların emaneti olan mirası korumak hepimiz için en mukaddes vazifedir" diye konuştu.

    "TBMM'nin terörle ilgili özel bir oturumda bilgilendirilmesini ise doğru yönde atılan bir adım olarak değerlendiriyoruz" diyen Davutoğlu, bazı partilerin milletin genel hissiyatından koparak terörü kınamaktan ve lanetlemekten kaçınmasını, TBMM dışındaki bir partinin de bütün muhalefet partilerini terörle işbirliği içinde gösteren 'provokatif bir kara propaganda çalışması' yürütmesini de kutuplaştırıcı iklimi tırmandıran tavırlar olarak kınadıklarını ifade etti.

    Davutoğlu'ndan CHP'ye 'teröre karşı ortak duruş' çağrısı

    CHP'YE 'TERÖR KARŞI ORTAK DURUŞ' ÇAĞRISI

    Davutoğlu, hain saldırıların ardından TBMM'de yayımlanan 'teröre karşı ortak bildiri'lere imza atmayan Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) de seslendi.

    Terör saldırılarını kınamamış bütün partileri saldırıları derhal kınamaya çağıran Davutoğlu şöyle devam etti: 

    "Cumhurbaşkanlığı makamını teröre karşı tavır koyan bütün liderleri bir masa etrafında toplayarak içerde milletimize güven, dışarda dosta düşmana güçlü bir mesaj vermeye; TBMM Başkanlığını meclisimizde temsil edilen tüm parti temsilcilerini toplayarak ortak bildiri metninin istişare sonucunda tam bir birlik içinde imzalanması için girişimde bulunmaya; iktidar partilerini milli birlik duruşu gerektiren bu tür konularda ve günlerde muhalefet partileri ile yakın temas içine girmeye ve metnin ortak istişarelerle hazırlanması için çaba sarf etmeye; ana muhalefet partisini bu kez TBMM'nin özel bir gündemle toplanması çağrısının yerine gelmesini de göz önünde bulundurarak ve kutuplaştırma tuzağını bozarak bu ortaklaşma sürecine katılmaya; TBMM'nde şu ana kadar bu saldırıları kınamamış bütün partileri bu saldırıları derhal kınamaya çağırıyoruz."

    CHP'DE 'BİLDİRİ' KRİZİ

    Irak'ın kuzeyinde aralık ayında 12 askerin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili TBMM'de yayımlanan ortak bildiriye imza atmamasıyla çok sert eleştirilen CHP'de ikinci bir bildiri krizi yaşanıyor. CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti'nin 9 askerimizin şehit edildiği saldırıya ilişkin Meclis'e sunduğu ortak bildiri talebini reddetmiş, "Onlarla aynı A4 kağıdında buluşmayacağız" demişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ahmet DavutoğluChpÖzgür Özel
    Haberler > Politika > Davutoğlu'ndan CHP'ye 'teröre karşı ortak duruş' çağrısı
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