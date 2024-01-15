CHP'de ikinci 'bildiri' krizi, yine imza atmayacaklar

15 Ocak 2024 12:10 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 12:37

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 22-23 Aralık 2023 tarihinde 12 askerimizin şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yayımlanan 'teröre karşı ortak bildiri'ye imza atmayan Cumhuriyet Halk Partisinde (CHP) ikinci bildiri krizi kapıda.

İYİ Parti, yine Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde geçen günlerde 9 askerimizin şehit edildiği çatışmaya ilişkin teröre karşı ortak bildiri yayımlanması talebini TBMM Başkanlığına sunmuştu.

'ONLARLA A4 KAĞIDINDA BULUŞMAYACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit haberleri üzerine Manisa’daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek, partisinin Genel Merkez binasında gerçekleştirilen olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. 7 saat süren toplantının ardından ise MYK’dan bildiri yayımlandı.

Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Özel, konuyu toplantıda tüm yönleriyle değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bizim bildirimiz ortada. Altındaki imza, CHP’ye ve onun kurumsal kimliğine aittir, hepimize aittir. Öyle, sorumluluk sahiplerinin imzalarının sağında solunda, onlarla aynı A4 kağıdında buluşmayacağız. Ancak, bildirimizle ortaklaşan tüm vatandaşlarımızla aynı duygu durumunda buluşuyoruz. Artık ‘yeter’ diyoruz."

CHP İLK BİLDİRİYİ NEDEN İMZALAMADI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 12 askerin şehit olmasının ardından 4 siyasi partinin altına imza attığı ortak bildiriye imza verilmemesinin sebebini şu sözlerle açıklamıştı:

"Hataları yapan soruları yanıtlamayan bir iktidarla aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup da onlara meşruiyet kazandırmayacağız. Sorulara cevap versinler bizim üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Ancak bir ezbere anlayışla ana muhalefet partisi biz ne yaparsak yapalım imza atar.’ Yapmayız. O metne imza atmadık o metinde terörü kınıyorlar bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz. Ne vardı da siz imza atmadınız diyorlar ne vardı da imza attınız, neden iktidara nefes oluyor güç veriyorsunuz onları bu sorunları çözüyor mu? Bir başka partinin sözcüsü ne vardı da siz imza atmadınız diyor. Ne vardı da siz imza attınız, neden iktidara nefes oluyor güç veriyorsunuz onları bu sorunları çözüyor mu?"

Mehmetçiklerin şehit olduğu saldırıların kınandığı bildiriye CHP'nin imza atmaması çok sayıda siyasi ve vatandaşlar olmak üzere CHP tabanından da tepkiyle karşılanmıştı.

ORTAK BİLDİRİ NEYDİ?

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili yayımlanan ortak bildiride şunlar kaydedilmişti:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."