İYİ Parti'den 'teröre karşı ortak bildiri' talebi

13 Ocak 2024 17:26 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 17:28

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı. Sıcak çatışmada 9 askerimiz şehit oldu, 4 Mehmetçik ise yaralandı. 85 milyonun ocağına ateş düşüren hain saldırının ardından siyasiler de peş peşe yayımladıkları mesajla terörün karşısında durdu.

İYİ PARTİ'DEN 'TERÖRE KARŞI ORTAK BİLDİRİ' TALEBİ

Saldırının ardından bugün ülke genelinde yapılması planlanan tüm etkinliklerini iptal eden İYİ Parti 'teröre karşı ortak bildiri' yayımlanmasını istedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu anımsattı.

Bu kapsamda Genel Başkan Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek terörle mücadeledeki kararlılıklarını ve hassasiyetlerini paylaştığını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda terör ve onun destekçilerine karşı milli birliğimizi bir kez daha ortaya koyabilmek adına Grup Başkanvekilimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebimiz TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Ayrıca yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda İYİ Parti Grubu olarak Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 102 ve 103'üncü maddeleri gereğince bu konuda bir genel görüşme açılması, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili Meclis'imizi bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz. Terör örgütleriyle her alanda, en etkin mücadelenin sürdürülebilmesi temel gayemiz olacaktır. Şehitlerimize sonsuz minnet ve rahmetle."



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

ERDOĞAN, AKŞENER'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen güvenlik zirvesi öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

ANTALYA KAMPI İPTAL

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini duyurdu.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener, saldırının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşarak şu ifadeleri kaydetmişti:

"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..."