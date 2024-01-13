Erdoğan'dan Bahçeli ve Akşener'e kritik telefon

Zafer Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Parti ile HÜDA PAR'ın tutumu tepki çekti

Promosyon sektöründe 10 milyar liralık seçim bereketi

Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş iddiasıyla ilgili ilk kez konuştu: Adaylık için ilk şartım buydu