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Erdoğan'dan Bahçeli ve Akşener'e kritik telefon
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Irak'ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit edildiği hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Akşener'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Terörle mücadelenin ele alındığı görüşmelerin Dolmabahçe'deki kritik güvenlik zirvesinin hemen öncesinde olması dikkat çekti.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı