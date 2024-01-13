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    Erdoğan'dan Bahçeli ve Akşener'e kritik telefon

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Irak'ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit edildiği hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Akşener'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Terörle mücadelenin ele alındığı görüşmelerin Dolmabahçe'deki kritik güvenlik zirvesinin hemen öncesinde olması dikkat çekti.

    Erdoğan&#039;dan Bahçeli ve Akşener&#039;e kritik telefon
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

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    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Politika > Erdoğan'dan Bahçeli ve Akşener'e kritik telefon
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